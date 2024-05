Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha scelto la nuova punta: 30 gol e costa appena 17 milioni

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno scelta la prossima punta, Ibrahimovic è sicuro: c’è una clausola rescissoria da 17.5 milioni

Come riferito da Sky, il nome in pole per il calciomercato del Milan per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione è Guirassy dello Stoccarda. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro e i rossoneri sarebbero entrati nell’ordine di idee di pagarla.

La punta, 30 gol in stagione quest’anno, ha convinto anche Ibrahimovic. Sul taccuino dei rossoneri resta anche Zirkzee ma i costi dell’operazione spaventano il Diavolo.

