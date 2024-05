Real Madrid, Davide Ancelotti: «Vi racconto il cambio di Joselu. La finale? Un privilegio, ecco come la prepareremo»

Davide Ancelotti è intervenuto per raccontare la vigilia della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund

Davide Ancelotti, assistente allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport per della finale di Champions League contro il Borussia Dortmund e non solo.

FINALE – «Si vive preparando la partita come se fosse una gara come le altre, almeno a livello tattico, poi è chiaro che come sensazioni è bello poter giocare una finale di Champions. È un privilegio per noi, ma preparare le partite normalmente ti toglie un po’ di pressioni»

CAMBIO JOSELU – «La storia del cambio di Joselu non cela alcun segreto. È una cosa che abbiamo pensato insieme al resto dello staff, come facciamo sempre. Era un cambio già preparato, semplicemente mi sono alzato a dirgli che era il momento di entrare»

ALLENAMENTI – «Mio papà delega molto al suo staff, è cambiato negli anni e adesso è più un osservatore che cura il rapporto coi giocatori. Negli allenamenti io e lo staff lavoriamo tanto sull’aspetto tattico, poi è chiaro che è mio padre a prendere le decisioni finali. Tatticamente quest’anno abbiamo cercato di dare una posizione in campo a Bellingham: inizialmente è partito come numero 10 nel rombo, poi è passato a fare l’esterno in un 4-4-2. Ovviamente c’è anche la libertà dei calciatori, è quella che dà difficoltà agli avversari»