Udinese, Pozzo: «Rischiato la Serie B, mi sono VERGOGNATO. Sul futuro PROMETTO...»

Le parole di Gino Pozzo, presidente dell’Udinese, sulla stagione del club friulano. Tutti i dettagli in merito

Gino Pozzo, presidente dell’Udinese, ha parlato a Tv12 della salvezza dei friulani.

STAGIONE – «Siamo felici di non aver avuto il problema che nelle ultime giornate era emerso, perché la Serie B l’abbiamo rischiata, ho preso paura. Forse sarebbe stato un castigo troppo grande per noi, i tifosi e la nostra provincia, ma abbiamo rischiato, se arrivi a 10 minuti dalla fine non può essere tutto previsto e calcolato, le felicitazioni le gradisco, ma potremmo tra virgoletto anche vergognarci di essere arrivati a questo punto, nelle ultime settimane mi vergognato. Ho sofferto, poi si vedono certi avversari che raggiungono certi obiettivi e sembrano diventati improvvisamente campioni del mondo e non capisci come abbiano fatto. Ci rimani male».

FUTURO – «Faremo di tutto affinché non succeda in futuro, poi purtroppo non posso garantire perché nel calcio possono esserci imprevisti. Però siamo tutti nella stessa barca e non vogliamo soffrire di nuovo così, ringrazio i tifosi per la solidarietà mostrata, necessaria per salvarci. In questi mesi la tifoseria ha fatto quadrato intorno alla squadra ed è stato importante per il raggiungimento dell’obiettivo, la mia raccomandazione è che continuino così e noi cercheremo di fare meglio di quanto fatto».