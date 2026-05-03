Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio: «La chiave è scendere in campo senza preoccupazione, mi aspetto una partita seria»

Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio: le parole del tecnico dei grigiorossi alla vigilia del match del 35° turno di Serie A

La conferenza stampa di Marco Giampaolo alla vigilia di Cremonese Lazio, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

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PAROLE – «La squadra ha bisogno di emozionarsi e di emozionare: dobbiamo scendere in campo senza apprensione né preoccupazione. Questa è la chiave. I grandi club come la Lazio si comportano in maniera seria, quindi mi aspetto una partita seria. Il fatto che questo sia in discussione fa parte della cultura italiana, sbagliata da questo punto di vista. Mi aspetto una partita difficile, sicuramente la più importante della stagione della Cremonese sin qui. Le qualità della Lazio le conosco, l’allenatore lo conosco molto bene ed è uno dei top in circolazione. Sono una squadra ordinata, lavorano insieme da anni, ma ripeto che per la Cremonese è la partita più importante della stagione. Dobbiamo fare la partita dell’anno, senza guardare in faccia l’avversario».