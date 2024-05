Club Brugge Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Jan Breydel Stadium andrà in scena la sfida di Conference League tra Club Brugge Fiorentina: le ultime di formazione con orario e dove vederla

Al Jan Breydel Stadium andrà in scena la sfida di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina, sfida di ritorno della semifinale. All’andata la squadra di Italiano ha trovato la vittoria grazie alla rete di Nzola nel finale che ha fissato il risultato sul 3-2. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

CLUB BRUGES (5-3-2): Jackers; Meijer, Sabbe, Mechele, Spileers, Skóraś; Odoi, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Thiago. All. Hayen

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Club Brugge-Fiorentina: orario e dove vederla

Club Brugge-Fiorentina gara delle ore 18.45 di mercoledì 8 maggio, è valida per la semifinale di ritorno di Conference League, al Jan Breydel Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv, sisibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 254 e Sky Go. Disponibile in streaming anche su Now TV.