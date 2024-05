PAGELLE Salernitana Atalanta: Koopmeiners e Tchaouna decisivi; male Lookman

All’Arechi, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Salernitana: le pagelle del match

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A 2023/24: pagelle Salernitana Atalanta.

VOTI A FINE PARTITA

L’Atalanta ribalta la situazione nel secondo tempo, dove il migliore in campo non può non essere Teun Koopmeiners: dal lancio per Pasalic che poi la passa a Scamacca per il pareggio alla rete esemplare che vale i tre punti. Bene come sempre Gianluca (oggi doppia cifra) e Pasalic ci mette sempre lo zampino. Male Ademola Lookman che non solo spreca molte occasioni da rete, ma certe volte si perde nei suoi dribbling.

In casa Salernitana sicuramente male Fiorillo così come l’intera difesa granata dove nel secondo tempo soltanto l’imprecisione degli atalantini ha tenuto in piedi la gara. Migliore della Salernitana Tchaouna tra goal e impegno dimostrato.