Gasperini shock: «Recupero Fiorentina? Non l’abbiamo fermata per un CODICE GIALLO»

Le parole shock di Gian Piero Gasperini sul recupero contro la Fiornetina dell’Atalanta: «Non si trattava di un codice giallo!»

Fanno discutere le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro la Salernitana sul recupero della sfida contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole a DAZN.

«Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro. Anzi, vedere la classifica che ci vede distanziati dalle altre può avere un peso»