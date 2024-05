Pasalic: «Obiettivo FINALE. Oggi gara difficile, ma vogliamo scrivere la STORIA. Alle parole preferisco i fatti»

Le PAROLE del trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic dopo la vittoria contro la Salernitana stasera allo stadio Arechi

«Partita difficile. Vero che sono retrocessi ma sono giocatori che ci hanno messo in difficoltà: siamo contenti per i tre punti. Duello con la Roma? Ci crediamo, ora pensiamo alla gara con il Marsiglia che è la partita più importante della nostra storia: noi non sentiamo la stanchezza e siamo contenti della stagione. A Marsiglia potevamo migliorare sul piano del gioco dove secondo me dobbiamo anche concretizzare di più. Quando sono arrivato qua non immaginavo di raggiungere certi traguardi. Io sono di poche parole, ma tanti fatti. Ora guardiamo avanti»