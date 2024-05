Atalanta Marsiglia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta e Marsiglia: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta Marsiglia nella semifinale di ritorno. Si riparte dal pareggio del Velodrome della settimana scorsa, con il gol di Scamacca a cui ha risposto Mbemba. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

Atalanta Marsiglia: orario e dove vederla

Marsiglia Atalanta gara delle ore 21:00 di giovedì 9 maggio, è valida per la semifinale di Europa League. Al Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 202 o sul 253 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento.