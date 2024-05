Milan, ecco Conceiçao, lo manda Mendes: incontro con Villas Boas in giornata

Milan, passi in avanti per Sergio Conceiçao per la panchina del prossimo anno: oggi Mendes incontra Villas Boas per discutere l’addio al Porto

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Sergio Conceicao che, stando a quanto dicono i bookmakers, sarebbe il favorito per sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

La sua candidatura è soprattutto spinta da Mendes, che insite da giorni per portare in rossonero il portoghese. Il tecnico intanto in giornata dovrebbe incontrare il nuovo presidente del Porto Villas Boas e la sensazione è che se chiedesse di partire quest’ultimo non si opporrà. A riportarlo è Tuttosport.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM