Juve e Chiesa al lavoro per il RINNOVO: l’ipotesi ponte, le richieste dell’azzurro e la ROMA sullo sfondo

Federico Chiesa il suo contratto con la Juve sulle prime pagine dei giornali: il punto sul rinnovo, le sue richiesta e la Roma spettatrice

Federico Chiesa si prende le prime pagine di tutti e tre i principali giornali sportivi: in agenda infatti c’è il suo rinnovo con la Juve, tema caldo in casa bianconera e che ha degli spettatori interessati. Come riportato da La Gazzetta dello Sport (che in realtà gli concede il taglio alto), l’esterno bianconero sarebbe disposto ad un rinnovo “ponte” di un anno a parità di ingaggio e spostando i discorsi sul rinnovo al 2025. D’altro canto, come riportato da Tuttosport, la volontà del calciatore è chiara: ritocco di stipendio da top player e maggiore centralità nel progetto, che dal prossimo anno non può non passare dal tridente con lui, Vlahovic e Yildiz.

Infine il Corriere dello Sport fa il nome del convitato di pietra dell’intera vicenda: la Roma infatti osserva l’andamento della trattativa e cerca il modo giusto di potersi infilare: De Rossi lo apprezza molto e c’è spazio di trattativa, ma serve la Champions.