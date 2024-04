Skriniar: «Che bello tornare dopo tre mesi di sofferenza»

Milan Skriniar, difensore del PSG ed ex Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che è stato il suo ritorno in campo

Intervistato da Skrinka a Free Ligue 1, Milan Skriniar, difensore del PSG ed ex Inter, ha dichiarato:

PAROLE – «Mi sento bene, era importante vincere. Non è stata una gara facile, avremmo potuto controllare meglio il gioco dopo il 2-0, ma l’importante era vincere. Ora ci serve ancora un punto per essere campioni, non è ancora finita. Sono contento di aver giocato finalmente 90′, non è mai facile tornare dopo tre mesi di infortunio. Sto lavorando duro, sono sempre concentrato sul mio lavoro per fare meglio. La testa non è ancora alla Coppa, abbiamo una gara sabato e poi ci penseremo».