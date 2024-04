Liverpool, Klopp promuove Slot: «Mi piace molto, spero accetti. Fuori dalla corsa Premier? Forse Arsenal e City la pensano così»

Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, sul possibile arrivo di Arne Slot e sulla possibile succesione in panchina

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Liverpool con il West Ham. Il tecnico tedesco ha promosso la scelta dei Reds di scegliere Arne Slot come sostituto. Di seguito le sue parole.

SLOT – «Mi piace molto che lui voglia accettare l’incarico. Apprezzo il modo in cui la sua squadra gioca a calcio e tutti lo descrivono come una brava persona. Mi piace molto».

CORSA A DUE TRA ARSENAL E CITY– «Penso che loro la vedano così. Potrebbero dover dire qualcos’altro pubblicamente, ma non credo si aspettino di perdere due partite da adesso in poi. Anche io non credo che accadrà, ma se dovesse accadere, allora dovremmo essere lì. Questo significa che dobbiamo vincere le nostre partite, a cominciare da quella col West Ham. Non fraintendetemi, nessuno si è arreso, ma dobbiamo solo essere realistici».