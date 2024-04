Inter Torino, la top 11 dei doppi ex: da Darmian a Recoba, la formazione combinata 

Inter Torino si avvicina, ecco la top 11 dei doppi ex dell’incontro, da Darmian a Recoba la formazione combinata del big match

Poco più di 48 ore ci separano da Inter Torino. Domenica 28 aprile infatti, i ragazzi allenati da Ivan Juric faranno visita a quelli di Simone Inzaghi, in occasione dell’incontro valido per la giornata numero 34 di Serie A. Quella in programma tra le mura di San Siro è solo l’ultimo capitolo di decenni di partite tra nerazzurri e granata, ormai, una classica del nostro campionato. Quel che in pochi sanno però, è che le due compagini condividono un importante numero di giocatori.

Sono più di venti infatti, gli atleti ad aver vestito sia la maglia del club meneghino che quella della scuderia sabauda nell’arco delle rispettive carriere. Elencarli tutti richiede un lavoro di memoria (o per meglio dire di ricerca) non indifferente. Posizionarli in una formazione ideal-tipica è forse ancor più arduo. Quest’oggi per Calcionews24 abbiamo tentato l’impresa, per quanto sia inevitabile dover venire a patti con predilezioni e naturali ‘simpatie’, che solo uno sport quale il calcio può regalare.

Si parte subito con Lido Vieri tra i pali, perno di un ipotetico 3-5-2 a trazione indubbiamente offensiva. In difesa partendo da sinistra ecco Francesco Coco nel suo habitato naturale, con Galante centrale e Danilo D’ambrosio spostato sul lato di destra invece.

Arriviamo al centrocampo, dove incrociamo il granata Lazaro sulla fascia, affiancato da Marco Benassi, Recoba (ad agire da trequartista), Benoit Cauet e Matteo Darmian sull’altra corsia. In attacco quindi, tandem da far girare la testa agli avversari: Aldo Serena e Christian ‘Bobo’ Vieri. Menzione speciale per Nicola Ventola, che per l’occasione – non ce ne farà un dramma – lo schieriamo in panchina.

INTER-TORINO (3-5-2) Lido Vieri; Cocco, Galante, D’Ambrosio; Lazaro, Benassi, Recoba, Cauet, Darmian; Vieri, Serena (Ventola).