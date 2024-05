Infortuni Atalanta, NOVITA’ importanti in vista della sfida contro il MARSIGLIA. Ecco le ultime

Infortuni Atalanta, ecco le ULTIME NOVITA’ in quel di Zingonia in vista della sfida d’Europa League contro il Marsiglia

L’Atalanta si sta preparando per la gara contro il Marsiglia, e dall’altra parte in quel di Zingonia sono emerse delle novità per quanto concerne gli infortuni.

Miglioramenti da parte di Rafael Toloi che si è allenato individualmente. Terapie per Holm e Kolasinac che continuano il recupero.

Oggi allenamento in tarda mattinata completo per chi non ha giocato o giocato poco a Salerno; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio contro la Salernitana.