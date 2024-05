Ritorna l’Atalanta in CHAMPIONS, ritorna la Camminata Nerazzurra: 15 MILA tifosi in giro per Bergamo

L’entusiasmo della Camminata Nerazzurra dopo la conquista della Champions League per l’Atalanta. Nel mezzo le parole di Percassi

Ritorna l’Atalanta in Champions League, ritorna di conseguenza anche la Camminata Nerazzurra: manifestazione benefica che prevede una camminata che, dal 2007 fino ad oggi, porta tantissimi tifosi atalantini in giro per le strade orobiche.

La manifestazione organizzata dal Club Amici Atalanta con a capo Marino Lazzarini ha portato ben 15 mila persone stamattina, e a presentare l’evento c’erano anche il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, c’era anche il presidente Antonio Percassi che non ha esitato a rilasciare qualche dichiarazione.

«E’ sempre bello rivedere tanta gente alla Camminata Nerazzurra. L’Atalanta ha affrontato una stagione straordinaria tra campionato ed Europa League: ieri addirittura per la quarta volta in Champions, e per noi è un risultato storico».