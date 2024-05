Cagliari, Giulini: «Salvezza DEDICATA a Gigi Riva. Futuro Bonato? Posso annunciare QUESTO…»

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, dopo la sfida dei rossoblù contro il Sassuolo. I dettagli

Tommaso Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Cagliari, 0-2.

RINGRAZIAMENTI – «Con gli innesti di Mina e Gaetano abbiamo acquisito sicurezza. Il mister ha lavorato nello spogliatoio a modo suo, e la fiamma che aspettavamo è scoccata. Vogliamo dedicare tutto a chi ha scritto la storia di questa società, che è Gigi, che ci ha lasciato quest’anno, è stato fondamentale. Il mister è tornato grazie a Gigi».

RANIERI – «Non ci sono contratti, è venuto l’anno scorso. A Bari lo stadio si è ammutolito, ma da noi è scoppiata una fiamma e una gioia incredibile. Sono felice perché la salvezza arriva nel giorno del compleanno di mio papà. Senza di lui non sarei riuscito a rappresentare questa isola».

BONATO – «Abbiamo provato a fare cose che non dobbiamo fare e noi, e prenderlo come grande insegnamento per la prossima stagione. Il nostro ds Bonato aveva un biennale che si sarebbe trasformato in quadriennale in caso di promozione. Posso annunciare che avremo ancora il nostro ds. Ripartiamo da lui e dal mister».