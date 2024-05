Effetto “pac-man” per la rincorsa alla CHAMPIONS: l’Atalanta in vista della sfida contro la Salernitana

Per l’Atalanta è tempo di pensare al campionato e soprattutto alla rincorsa Champions: un contesto nerazzurro stile pac-man

Se la testa in gran parte è contro il Marsiglia, l’altra realtà, quella del campionato, oggettiva e nostrana, è alle porte: competizione che l’Atalanta non è intenzionata a trascurare, cercando di tenere tre piedi in tre scarpe per puntare sempre più in alto.

L’ambizione di vincere un trofeo è nota a tutti, dove Gasperini mai come in questa stagione ha dato grandissima importanza alle coppe, ma in Serie A i nerazzurri si trovano in una situazione tanto stabile quanto continua dove anche la concorrenza non può non tralasciare la Dea, nonostante qualche punto perso per strada nella rincorsa Champions League.

L’Atalanta fa la corsa su Roma e Bologna per entrare in Coppa dei Campioni, creando il cosiddetto effetto puc-man: rosicchiare, anche gradualmente, più punti possibili per rimanere incollati fino alla fine a quella zona attuando un vero e proprio sorpasso.

I nerazzurri si trovavano dopo la sconfitta contro il Cagliari a 5 punti dalla Roma quinta e 8 addirittura dal Bologna quarto. A distanza di 4 giornate, considerando gli impegni di coppa, il distacco si è ridotto a sette dai rossoblu e addirittura a 2 dai giallorossi con lo scontro diretto in casa tra una settimana. Nel mezzo un’Atalanta che ha una partita in meno da giocare dove potrebbe portare un sorpasso definitivo ai danni dei capitolini per poi portarsi a -2 dagli uomini di Thiago Motta.

Per attuare ciò servono stimoli, concentrazione, continuità e ovviamente non sottovalutare una Salernitana che, seppur retrocessa, vivrà il tutto con più lucidità non avendo nulla da perdere. “Non tralasceremo nulla” disse Gasperini in tempi recenti, con un’Atalanta che affronta tutto con un passo alla volta: domani il campionato, poi le coppe, provando a vincere tutto.