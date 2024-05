Ballardini AVVISA il Sassuolo: «Ora NON possiamo più sbagliare per raggiungere la SALVEZZA»

Le parole di Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della gara contro il Cagliari

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa su quella che sarà la sfida del Sassuolo contro il Cagliari.

«Oggi siamo arrivati ad un punto che, se ci fermiamo all’errore del compagno, non ce lo possiamo più permettere. Pensare ‘porca miseria senza quell’errore avremmo fatto un altro risultato’. Oggi è indispensabile che la squadra tuteli il singolo, non c’è altra squadra. Contro il Genoa non abbiamo perso per un errore, per l’autogol, il primo gol su calcio d’angolo, per me non abbiamo perso per quella ragione, abbiamo perso perché non abbiamo avuto quella forza che serve per gestire quei momenti lì da squadra. Domani personalità, squadra, consapevolezza che il momento è difficilissimo ma lo superi solo se hai tanta forza che arriva dalla squadra, se hai voglia di ribaltare l’avversario in ogni momento e in ogni zona della gara. Indisponibili? Solo Castillejo e Berardi. Se siamo arrivati a 2 partite dalla fine non è che abbiamo fallito sempre. Quello che mi dà delle buone sensazioni è proprio la squadra, le cose che ho sempre sottolineato, le qualità e la serietà di questa squadra, questo è quello che mi dà la forza di dire, la consapevolezza che noi domani faremo la partita che serve. Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti in più di noi: domani è dentro o fuori, se ci togliamo quella pesantezza che questi momenti ti portano ma giochiamo con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, senza avere quel peso che c’è da un po’ di tempo, se ci togliamo quel peso lì che ci fa far pesare la situazione più del dovuto come è successo a Genova perché dopo il primo gol siamo calati molto nella tensione e nelle motivazioni. Domani togliamoci questo peso e giochiamo come sappiamo, difendiamoci come sappiamo»