Grosso Sassuolo: «Mi piacciono le cose difficili. Su Berardi...»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto per parlare della prossima stagione alla guida dei neroverdi

Fabio Grosso riparte dal Sassuolo. Una squadra che dopo un decennio di ottima Serie A è retrocessa, con l’ambizione di fare presto ritorno nella massima categoria. Per lui un motivo di riscatto dopo la non positiva esperienza al Lione. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato.

CHI SBAGLIA RICOMINCIA DAL VIA – «Non mi ci rivedo. So benissimo cosa voglio: lavorare dove mi piace. Anche da calciatore ho fatto scelte particolari, a volte è andata bene, a volte no, ma non ho rimpianti. Mi piacciono le cose difficili».

IL LIONE – «Lione è un posto stupendo, ci ero stato da calciatore. Da allenatore è andata male, ma l’esperienza mi ha formato»

LO STUDIO – «I pensieri sul modo di lavorare li faccio quotidianamente, non solo quando sono fermo. Ero incuriosito da tante squadre, ho spaziato tra tanti campionati. Mi hanno colpito l’energia della Premier, la qualità e l’intensità della Champions. Ho visto tanti allenatori bravi, c’è sempre da imparare in un calcio che cambia».

BERARDI – «Aspettiamo che recuperi al meglio. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, è intelligente e ambizioso, sta solo pensando a guarire e sono certo che ne uscirà alla grande. Se a ottobre me lo ritroverò in squadra sarò solo contento: lui è fuori categoria».

MERCATO – «La squadra c’è, qualcuno andrà via e la società qualcosa ha in mente di fare: l’importante è che venga deciso in fretta. Di mercato parla il direttore Palmieri».

INZAGHI E PIRLO – «Con Pippo abbiamo già fatto battaglie anche focose. Sono curioso di sfidare Andrea, non è mai capitato».