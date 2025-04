Real Madrid, la squadra si è abituata a perdere? Il confronto con la scorsa stagione che spaventa Ancelotti

Il Real Madrid si è abituato alla sconfitta? Il confronto con i numeri della scorsa stagione che spaventa Ancelotti

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sembra aver accettato la sconfitta. Come riportato da Marca dopo aver perso solo due partite nella stagione 2023-24, il numero di sconfitte è salito a undici in questa stagione, con ancora più di due mesi di competizione davanti. Un quadro allarmante per una squadra che in soli quattro giorni ha subito due pesanti sconfitte, mettendo seriamente a rischio la lotta per la Liga e la Champions League, i due principali obiettivi stagionali e di fatto anche la panchina del tecnico.

Questo dato è particolarmente doloroso considerando il recente passato del Madrid, che nella scorsa stagione ha perso solo due partite, entrambe contro l’Atletico Madrid. La sconfitta contro i Colchoneros non ebbe grandi conseguenze, poiché i blancos vinsero la Liga con grande autorità, mentre quella nella Coppa del Re impedì al Madrid di vincere tutti i titoli a cui partecipò, conquistando comunque cinque trofei. Quest’anno, invece, il Madrid ha già perso cinque partite in Champions League, compresi tre ko nella fase a gironi, e cinque in Liga, l’ultima delle quali contro il Valencia, che lo ha lasciato a quattro punti dal Barcellona. La Supercoppa di Spagna, persa 2-5 contro il Barça a gennaio, è un altro dei colpi dolorosi. Con il Barça che ha segnato ben nove gol in due incontri contro il Madrid, il futuro sembra incerto, anche se la possibilità di un incontro con i catalani in finale di Champions sembra ormai remota. Il Madrid potrebbe addirittura superare il proprio record di sconfitte in una stagione, che risale alla stagione 2018-19, quando arrivò a ben 18 sconfitte.