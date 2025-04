Europa League, Fonseca torna in panchina nonostante la squalifica di 9 mesi in Ligue 1: ecco il motivo

Paulo Fonseca torna in panchina per la sfida di Europa League del Lione con il Manchester United nonostante la maxi squalifica in Ligue 1

Quella di oggi sarà una serata speciale per Paulo Fonseca, che mentre sta scontando una squalifica di 9 mesi, tornerà sulla panchina del Lione per la sfida contro il Manchester United nei quarti di finale di Europa League. Sebbene non possa allenare in Ligue 1, la squalifica non si estende alle competizioni europee, consentendo al tecnico ex Milan di tornare in panchina per la prima volta dopo quasi un mese. In precedenza, aveva già guidato la squadra durante le partite di Europa League contro lo Steaua Bucarest.

Nonostante l’assenza di Fonseca dalla Ligue 1, il Lione ha continuato a fare bene, grazie anche alla fiducia del club nei suoi confronti dopo il controverso episodio con l’arbitro Benoit Millot. Attualmente, il Lione occupa il quinto posto in campionato, a soli due punti dalla qualificazione automatica alla Champions League, e ha ottenuto 5 vittorie su 6 nelle competizioni nazionali e europee da quando è stata annunciata la sua squalifica. Oggi, con Fonseca di nuovo in panchina, la squadra cercherà di proseguire il suo buon momento contro i Red Devils.