Sassuolo, Volpato: «Vicini all’obiettivo, non possiamo sbagliare. Siamo stati all’altezza del campionato, il merito di Grosso…»

Le parole di Christian Volpato, calciatore del Sassuolo, sulla stagione della squadra neroverde in Serie B. Tutti i dettagli

Christian Volpato ha parlato al Corriere dello Sport della sua stagione con il Sassuolo.

SERIE A VICINA – «Siamo vicini all’obiettivo però al contempo restiamo noi stessi e guai se non fosse così. A Palermo non sarà facile, anche se finora nessuna partita lo è stata. Ci aspetta una gara impegnativa come le altre e pensiamo solo ad affrontarla come si deve, sapendo che quel campo è difficile».

SERIE B – «Io guardo solo al Sassuolo, non c’interessa cosa fanno gli altri. Pensiamo a vincere, a questo punto ci piacerebbe raggiungere qualche record visto il passo che stiamo tenendo. Siamo forti, non è un problema la categoria. Tecnicamente e tatticamente siamo all’altezza di questo campionato che ci vede protagonisti».

GROSSO – «C’è tanto merito da parte sua, dal primo giorno si è visto che gli piace lavorare per vincere. Ha coinvolto tutti, ciascuno ha potuto dare il meglio per contribuire alla causa neroverde. Lui è un martello, è duro perché vuole il meglio da noi. Quando si arrabbia è per il bene generale, si vede che ci tiene».