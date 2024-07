Italia, il problema dei vivai: va avanti chi paga, ma Sassuolo...

Il reportage de L’Espresso sul problema dei vivai italiani, dove va avanti chi paga e l’esempio virtuoso del Sassuolo

L’Espresso ha raccontato in un reportage sul problema dei vivai in Italia dopo l’eliminazione agli Europei. Il reportage mette alla luce il problema che in molti settori giovanili, tra sponsorizzazioni e pagamenti in nero, molti ragazzi giocano solo perchè i genitori pagano un extra per farlo pagare.

A dare però un esempio positivo ci ha pensato il Sassuolo, che negli ultimi anni ha ottenuto tanti risultati nel settore giovanile. Di seguito le parole di Giovanni Carnevali: «Difficile credere che un Paese come il nostro non riesca a far emergere giovani talenti. Tutti devono avere le stesse possibilità. Abbiamo progetti societari che puntano a questo, ma ci aspettiamo un aiuto da parte della classe dirigente e politica affinché la crescita del ragazzo non sia fine a sé stessa. I risultati richiedono tempo, servono programmazione e dedizione, ci vuole pazienza, senza voler raggiungere l’obiettivo subito e a tutti i costi. I giovani vanno aspettati e va data loro la possibilità di sbagliare»