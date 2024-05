Premier League, Guardiola AVVISA: «Il Manchester City non deve pensare all’Arsenal»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, analizzando la corsa al campionato con l’Arsenal in Premier League

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa della spinta punto a punto con l’Arsenal.

PAROLE – «Nessun giudizio sul fatto che la squadra non sta bene, è il contrario se si arriva all’ultima giornata per vincere. Tanto di cappello al Liverpool in passato e all’Arsenal in questa stagione. Quando sei arrivato nell’ultimo periodo in corsa per il titolo significa che sei stato magnifico. Nell’albo d’oro, se vinci o meno è un grande divario.

Se penserò ai precedenti successi? Adesso no. Nella mia biografia dopo, sì. Penso al primo titolo di Premier League con 100 punti, ho ricordi un po’ i contrasti e questo genere di cose. Fa parte del processo. Nel calcio e nello sport dobbiamo vivere queste situazioni per volerlo dimostrare e dimostrare alle persone che si sbagliano. Altrimenti sei piatto e comodo. Togli l’energia e ripeti ogni singola settimana per vincere.

Quello che ho detto ai giocatori è che non dobbiamo pensare alle possibilità che il Villa vinca all’Emirates o il Palace vinca al Liverpool. Il destino è nelle nostre mani. Sbagliamo a pensare che l’Arsenal perderà: dimenticatelo. Ora tocca a noi; loro perdono una partita e noi abbiamo la possibilità di diventare campioni in casa. Dobbiamo vincere altrimenti l’Arsenal sarà campione».