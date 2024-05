Infortunio De Roon, il centrocampista: «NON giocherò la finale, ma sosterrò la squadra a DUBLINO»

Infortunio De Roon, le parole del centrocampista dell’Atalanta viste le sue condizioni che gli hanno fatto finire prima la stagione

Tramite il suo profilo Instagram, il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha voluto parlare del suo infortunio (riscontrato contro la Juve), comunicando la sua assenza contro il Bayern Leverkusen in Finale.

«Qualche giorno fa non avrei mai pensato di scrivere queste parole: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo. È difficile anche perché non voglio mettere troppa negatività attorno al sentimento: l’orgoglio che provo per la nostra squadra, la città di Bergamo e i tifosi per aver giocato la finale. Quell’orgoglio collettivo dovrebbe vincere la mia tristezza, frustrazione e rabbia. Ma è comunque molto difficile. All’inizio a volte era difficile da credere: eravamo in finale di coppa E in finale di Europa League. Ho visto compagni di squadra correre come nessun altro, ho sentito i tifosi cantare come nessun altro ed è una sensazione che ricorderò per sempre. Guarda la mia faccia quando entro in campo. È semplicemente pura felicità. Il mio viaggio è finito a metà, ma il viaggio dell’Atalanta continuerà… Mercoledì prossimo andrò a Dublino, rimarrò con i ragazzi, vivrò fino al primo fischio come faccio normalmente, ma una volta iniziato non c’è più niente da fare. può fare in campo. Griderò più forte che posso. Grazie a tutti quelli che hanno mandato un messaggio e restano solo due parole da dire: Forza Atalanta.»