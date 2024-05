Thiago Motta potrebbe RIMANERE a Bologna? La CHIAVE tra Europa, calciomercato e ambizioni

Thiago Motta e quel rinnovo con il Bologna che potrebbe dipendere dalle ambizioni di Saputo, ma la permanenza conviene a tutti

Thiago Motta. A tutti gli effetti sarà il vero tormentone dell’estate: l’allenatore della risalita del Bologna pronto a compiere il grande salto tra i grandi, o meglio ad essere corteggiato da molte squadre (su tutte la Juve per cominciare un progetto a lungo termine).

Idee oggettive, l’antipasto di quello che succederà in estate, ma dall’altra parte fare i conti senza l’oste potrebbe portare a delle sorprese da parte della detentrice del tecnico, il Bologna.

Se da una parte si guardano altri profili (Vanoli per esempio), dall’altra i rossoblu tenteranno fino all’ultimo di rinnovargli il contratto. Strada in salita? Forse, in quanto la chiave per sbloccare la firma sta nel presidente Saputo.

Un passo indietro, il Bologna canadese come si presentava prima dell’arrivo di Thiago Merlino? Escludendo la risalita in Serie A e la salvezza con Sinisa nel 2019, la squadra in campionato è sempre stata nell’anonimato della metà-classifica. Certo, qualche successo contro le grandi al Dall’Ara (sempre caldo e passionale) c’è stato, ma dall’altra parte la piazza pretendeva di ritornare ai fasti di un tempo per essere l’underdog dei piani alti: un percorso simile all’Atalanta.

Da quell’Atalanta che è arrivato Sartori dove sta costruendo qualcosa di straordinario, nel mezzo le basi su cui costruire qualcosa di vincente per far sì che la sorpresa diventi realtà: ovviamente il resto lo ha fatto il tecnico mettendo una mentalità vincente.

Ritornando alla domanda precedente: Thiago Motta può rimanere a Bologna? Certo, ma soltanto se sarà Saputo stesso a giocarsi bene le sue carte dando carta bianca al tecnico dimostrando di voler rimanere ai piani alti della classifica. Uno status che porterebbe un vantaggio al tecnico anche in ottica futuro: fare esperienza in Europa per poi fare il grande salto in una big.

A Bologna l’allenatore avrebbe un sacco di vantaggi: su tutti quello di giocare la Champions League in un contesto dove si può permettere qualsiasi risultato, cosa che invece nelle big non accadrebbe. Certo, le grandi sfide sono state all’ordine del giorno per Thiago, ma d’altro canto esprimere le proprie idee in una squadra come quella rossoblu è diverso rispetto ad una situazione dove al primo cambio sbagliato vieni messo in discussione. Una situazione da valutare in estate, ma l’avventura di Motta a Bologna potrebbe non essere finita.