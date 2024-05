Bologna, Zikrzee sul FUTURO: «Per quante ne so RESTO QUI»

Joshua Zirkzee ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Sky. Ecco le dichiarazioni del centravanti olandese

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e grande amante della Formula 1, è oggi presente al circuito di Imola data l’indisponibilità nel match contro la Juventus causa infortunio. Ecco le parole ai microfoni di Sky.

F1- «È la mia prima volta nel Paddock di Formula 1. Impossibile non seguire Verstappen, anch’io sono olandese ed è bello avere un’altra leggenda olandese qui. Spero che vinca oggi»

CHAMPIONS COL BOLOGNA – «Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c’è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà»