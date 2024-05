Calciomercato Bologna, Sartori ha trovato il SOSTITUTO di Calafiori che lascerà i rossoblu.

Calciomercato Bologna, vista la possibilità di vedere Calafiori partire è stato individuato il sostituto in difesa

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaWeb, il Bologna potrebbe cedere Calafiori nella prossima sessione di calciomercato estiva: nel mirino sempre delle big tra cui la Juventus che sta corteggiando sia lui che Thiago Motta.

In caso di cessione, il primo nome in cima alla lista è quello di Lilian Brassier: difensore centrale del Brest in Ligue 1 classe 1999. Sartori si sta già muovendo, ma la concorrenza è abbastanza ampia.