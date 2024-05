Mbappé ultimo tango a Parigi: rimpianto o storia? Le prime pagine internazionali

Questa sera Kylian Mbappé gioca la sua ultima partita internazionale a Parigi con la maglia del PSG: saluterà con un trionfo?

Questa sera Kylian Mbappé giocherà, con buona probabilità, l’ultima sfida internazionale al Parco dei Principi con la maglia del PSG. In estate il suo addio ai francesi con direzione Real Madrid. Ma come dirà addio a Parigi? Contro il Borussia Dortmund questa sera la squadra di Luis Enrique deve vincere, possibilmente con due gol di scarto per chiudere la qualificazione alla finale nei 90′ e le prime pagine internazionali sono tutte per la stella dei parigini: pronto all’addio e sospeso tra gloria e rimpianti.

Per Marca, giornale di Madrid e madridista, quello di stasera è L’ultimo Tango: l’obiettivo è di salutare i tifosi con un ultima vittoria.

Sullo stesso tasto batte anche il francese Le Figaro, che più fatalmente però titola: «Champions League: rimpianti eterni o verso la storia, il PSG di fronte al suo destino»