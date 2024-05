Il MILAN ha trovato il NUMERO 9. Costa 50 milioni, la trattativa è in fase avanzata. Sarà l’acquisto più caro del club

Il Milan ha scelto il prossimo numero 9: si tratta del giovane Sesko del Lipsia, rivelazione in Germania con 12 reti

La Gazzetta dello Sport presenta oggi un’idea di mercato che in casa Milan è un’ipotesi in fase avanzata: si tratta di Benjamin Sesko, alla prima stagione con il Lipsia, ha rubato l’occhio e potrebbe costituire l’elemento di punta del mercato rossonero. Scrive il quotidiano:

«L’attaccante del Lipsia ha il profilo giusto per riempire il vuoto d’area: Giroud è di fatto un ex rossonero, Jovic ha le caratteristiche per essere un ottimo vice. Così, dopo anni di ricerca, il Milan sembra aver finalmente trovato il bomber del futuro: Sesko ha vent’anni ma ha già dato numerose dimostrazioni delle proprie qualità sottoporta. Esattamente dodici in questa stagione di Bundesliga con il Lipsia, due in Champions e altrettante in Coppa di Germania. Altri 29 i gol segnati in Austria con il Salisburgo. La strategia del club è chiara: puntare sui giovani e valorizzarne le qualità in rossonero. Se ne vale la pena, in previsione di un potenziamento del proprio patrimonio tecnico, il Milan è disposto a puntare cifre pesanti. Nel caso specifico si tratterebbe di un investimento a basso rischio: Sesko è più di una promessa».

