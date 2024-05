Calciomercato Torino, Italiano dopo Juric? La Fiorentina aspetta...

Il calciomercato Torino passa dal nuovo allenatore, per il dopo Juric si valuta Italiano, ma la Fiorentina attende prima quel match

Ivan Juric non rinnoverà con il Torino. La notizia era già nell’aria da tempo, Urbano Cairo, a scanso di equivoci, l’ha ripetuta a gran voce il 4 maggio in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo granata Robaldo. Dopo tre anni vissuti con il tecnico croato al proprio fianco quindi, il club sabaudo si troverà costretto ad addentrarsi nella ricerca di un nuovo allenatore e i papabili nomi sul taccuino di Vagnati non sembrano di certo mancare.

Al primo posto, nell’agenda del ds granata, figurerebbe il condottiero della Fiorentina Vincenzo Italiano. Il tecnico Viola è difatti in scadenza con la scuderia toscana e su di lui sembrerebbe forte l’interesse anche di altre compagini del nostro campionato (Napoli in primis). Attenzione però, perchè un fattore, o per meglio dire un match in particolare, potrebbe cambiare il destino dell’allenatore classe ‘77.

Come spiegato il contratto di Italiano terminerà a breve: il 30 giugno 2024. Nel vincolo che lega il nativo di Karlsruhe alla Fiorentina, figura una clausola particolare. Qualora Italiano dovesse centrare il piazzamento in Europa League alla guida dei toscani, l’accordo verrebbe automaticamente rinnovato sino all’anno successivo, vale a dire il giugno del 2025.

Dato per scontato che difficilmente i gigliati potrebbero accedere alla seconda competizione UEFA per importanza, la via più percorribile rimarrebbe quella della vittoria in Conference. La Fiorentina è infatti ad un passo dalla finale e domani sera contro il Brugge scoprirà ufficialmente il suo futuro. Insomma, l’eventuale successo Viola complicherebbe (e non poco) i piani del Torino, che in tal caso si troverebbe costretto a negoziare proprio con i toscani i termini per l’eventuale arrivo di Italiano.