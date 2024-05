VOTI Salernitana Atalanta: Colantuono perde e i maggiori colpevoli sono un DIFENSORE e un ATTACCANTE

L’Atalanta batte in rimonta la Salernitana nel match di lunedì alle ore 18:00. Ecco chi non si è salvato tra i campani

Era prevedibile che la Salernitana, ormai retrocessa, perdesse in casa con l’Atalanta, impegnata a raggiungere in via diretta un posto in Champions League. Ma dopo il primo tempo, chiusosi in vantaggio grazie al gol di Tchaouna, l’idea di una sorpresa era possibile.

Il ribaltone della ripresa ha la spiegazione ovvia dello spirito di reazione e del maggior tasso tecnico del bergamaschi. Ma, guardando in casa propria, Colantuono deve fare una piccola riflessione sulla prestazione dei due giocatori considerati i peggiori in campo da La Gazzetta dello Sport, che li ha valutati da 5.

PELLEGRINO – «Fatica su CDK, spazza male e nasce il 2-1».

IKWUEMESI – «Lotta con Hien, prova a tenere su palloni, ma la struscia poco».