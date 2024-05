Juventus Salernitana, Fiorillo: «Questo l’obiettivo che ci siamo dati»

L’estremo difensore della Salernitana Vincenzo Fiorillo ha analizzato il pari dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Vincenzo Fiorillo, portiere della Salernitana, è intervenuto a Dazn dopo l’1-1 maturato a Torino contro la Juventus

L’ANALISI – «Nell’ultimo periodo col mister ci siamo dati l’obiettivo di giocare per noi stessi e per la gente che abbiamo deluso e tradito. Da qui alla fine possiamo solo fare partite con questa determinazione. Avremmo dovuto farle anche prima in modo da chiudere il campionato nel migliore dei modi ma è stata una stagione davvero difficile».

LA RETROCESSIONE – «Le stagioni vivono di sliding doors, c’è stato un momento in cui eravamo agganciati e abbiamo perso delle partite contro le grandi negli ultimi dieci secondi. Quando poi finisci in quel tunnel poi la vittoria la vedi sempre più lontana e non riesci ad avere tranquillità in settimana per preparare le partite. Dobbiamo fare il mea culpa e chiudere dignitosamente come stiamo facendo».