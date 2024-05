Cagliari, Ranieri: «La SALVEZZA più bella. Futuro? Fanno presto a dirti che sei vecchio...»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, dopo la sfida dei rossoblù contro il Sassuolo. I dettagli

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Cagliari, terminata 0-2.

SALVEZZA – «L’ultima salvezza è sempre la più bella. Fanno in fretta a dirti che sei bollito. Il fatto strano è che la prima volta vincemmo 2-1 proprio il 19 maggio del 1991, in Emilia».

CAGLIARI – «Cagliari è casa mia, io l’ho detto fin dall’inizio, lotteremo ogni giorno. Sono contento di festeggiare davanti ai nostri tifosi. L’anno scorso a Bari mi ha chiamato Gigi Riva e mi ha chiesto di dire ai ragazzi che non ci sono solo i tifosi allo stadio, ma un’intera isola».

SQUADRA – «Io ho un altro anno di contratto. Credo che il fuoco si sia acceso. Ho sempre detto ai ragazzi che giochi come ti alleni, si allenavano benissimo ma giocavano male. Non erano sul pezzo. Allora ho pensato di andarmene, perché questi qui credono che si salvano solo perché ci sono io. Si sono ribellati, siamo saliti insieme, e mi hanno chiesto di rimanere. I ragazzi hanno sempre dato tutto, anche quando abbiamo giocato male. La squadra non era stanca, ma ci sono partite dove tu non riesci a fare male all’avversario».

SCELTE – «Io mi dimentico le cose. Non mi piace dire chi mi ha cercato. Ci sono state due volte che mi è stato chiesto da due Nazionali, ma io ho detto sarei rimasto. Ho sempre seguito il cuore».

