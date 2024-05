Juve Salernitana, l’analisi di Calvarese: «Rabiot colpisce col braccio ma non è punibile»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato a Tuttosport gli episodi successi durante la partita tra Juve e Salernitana

ANALISI – «Innanzitutto un intervento di Szczesny in uscita su Ikwuemesi: il portiere colpisce prima il pallone e solo in un secondo momento travolge l’attaccante avversario in conseguenza dello slancio; giusta pertanto la decisione di lasciar proseguire. Poco dopo, Adrien Rabiot colpisce il pallone con il braccio su un cross che sembra deviato con la testa a pochi centimetri di distanza da Pierozzi. L’impatto non avviene tra gomito e mano (fuori sagoma), bensì tra spalla e gomito (che sono in sagoma): l’intervento non è punibile. Rapido silent check tra il direttore di gara e il VAR Mazzoleni, ma nessun richiamo».