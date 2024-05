Juve, con Thiago Motta può arrivare anche Chiellini: il suo ruolo nella dirigenza bianconera

Cristiano Giuntoli al lavoro per forgiare la nuova Juve: dopo Thiago Motta possibile ingresso di Chiellini in dirigenza

In attesa di Thiago Motta, che si sta per liberare dal Bologna, Giuntoli e la società sono al lavoro per puntellare anche la nuova dirigenza della Juve: dopo l’addio di Manna, già ufficiale, è rispuntato con forza il nome di Giorgio Chiellini.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno pensando al ritorno immediato dell’ex capitano come tramite tra Giuntoli e Thiago Motta e nel frattempo permettergli di fare assistenza per in futuro affiancare il ds e l’amministratore delegato Scanavino.

