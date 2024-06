PAGELLE Spagna-Croazia, i VOTI ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Euro2024: pagelle Spagna-Croazia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Spagna e Croazia, valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Nella Spagna funziona tutto molto bene, a partire dai primi due goleador, gli ex “italiani” Morata e Fabian Ruiz. Ma una nota di merito va riservata a Carvajal che con una deviazione sotto porta sfrutta un calibrato assist di Yamal e firma il 3-0 che chiude la gara. Dopo avere aperto la finale di Champions, peraltro… Croazia in difficoltà: quello che più ci prova è Kovacic. La sua sostituzione si spiega in un modo: Dalic ha capito che a risultato ormai definito era meglio risparmiarne le energie.

I FLOP – Dani Olmo non entra bene e si intestardisce nel fare tutto da solo, forse per cercare di conquistare un posto al solo in untridente dove non ci sono state sbavature. Nella Croazia Brozovic ha creato un serio pericolo con una conclusione da fuori che ha impegnato seriamente Simon, ma il vero Brozovic non era quello di oggi