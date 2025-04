Dia: «Lazio squadra importante per me! Ecco cosa è cambiato rispetto all’esperienza con la Salernitana»

Dia, attaccante della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è la sua annata in biancoceleste

LAZIO – «Sapevo che qui alla Lazio avrei scoperto qualcosa di nuovo, dalle aspettative ai tifosi. Qui non si cerca più di evitare la retrocessione; sono in un grande club. Sono fortunato ad essere in una grande squadra con una grande alchimia. Sento l’amore dei tifosi. Io sono semplicemente me stesso, una persona allegra. Faccio il mio lavoro per fare felice la gente».