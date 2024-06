Trezeguet su Thiago Motta: «Per la Juve scelta MOLTO IMPORTANTE dove servirà un grande cambiamento»

Trezeguet, ex attaccante della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’arrivo di Thiago Motta in bianconero

Alla Milano Football Week, David Trezeguet ha parlato così in zona mista. Le dichiarazioni dell’ex Juve nei confronti dell’arrivo di Thiago Motta dal Bologna.

RINNOVO RABIOT – «Rabiot deciderà il meglio per lui insieme ai chi lo gestisce, come ha fatto anche in passato. Non so quale scelta prenderà per il suo futuro, sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per la Juve».

THIAGO MOTTA – «Thiago Motta certamente non poteva dire di no e sa come vincere considerando i suoi trascorsi in campo. Sarà una crescita professionale per la sua carriera, starà a lui dimostrare le sue qualità. Sarà una stagione di grandi cambiamenti per la Juventus visto che tornerà a fare le coppe e vedremo quali saranno anche le scelte sul mercato sulla rosa e la squadra. È stata una scelta molto importante e interessante da parte della società».

CONSIGLIO A VLAHOVIC – «Sarà il club a decidere del suo futuro. Anche lui è stato molto chiaro, deve migliorare moltissimo e dare più disponibilità verso la squadra. Tutti si aspettano di più e deve essere più protagonista anche perché ha tutto per diventare un centravanti di riferimento nella storia della Juventus. Starà a lui dimostrarlo».

CONTE-NAPOLI – «È un cambiamento importante per lui. Antonio è alla ricerca di nuovi stimoli e la sua mentalità serve tanto al Napoli. Conte lo conosciamo: vorrà essere protagonista anche a Napoli e sarà molto concentrato sul campionato visto che non faranno le coppe internazionali».

DEL PIERO – «C’era un’intesa incredibile con Alessandro, ci capivamo al volo in campo. Avevamo grande fame nel portare la Juve a raggiungere grandi traguardi. È stato fantastico giocare insieme».