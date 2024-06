Calciomercato Parma, nel mirino Tessman. Occhio però ad una BIG ITALIANA sul talento del Venezia

Calciomercato, Tessman è l’obiettivo dell’Inter, ma su di lui ci sarebbe anche il Parma per portare a casa il talento del Venezia

Ormai non si parla d’altro, l’obiettivo del calciomercato Inter è Tanner Tessman. Il talento del Venezia ha infatti attirato l’attenzione del club meneghino, che lo osserva come possibile colpo in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Come riportato da Sky Sport anche il Parma (neo promossa insieme ai lagunari) avrebbe puntato il proprio mirino verso il profilo del giocatore. Questo, non dovrebbe comunque comportare significativi colpi di scena per la scuderia lombarda. Marotta rimane in netto vantaggio.