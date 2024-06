E' MORTO Kevin Campbell: scompare l'ex attaccante dell'Arsenal

Kevin Campbell, ex attaccante dell’Arsenal, è morto nella giornata di oggi all’età di 54 anni. Ecco il saluto della squadra inglese

Stamattina piange il mondo del calcio (soprattutto quello inglese): è morto l’ex attaccante Kevin Campbell all’età di 54 anni. Con l’Arsenal ha scritto grandi pagine di storia, e la squadra ha voluto salutarlo così.

IL COMUNICATO

Siamo devastati nell’apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin.