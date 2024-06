Juventus, non solo Broja in Italia Albania: ecco l’altro OSSERVATO SPECIALE tra le Aquile

Gli osservatori della Juventus presteranno tanta attenzione alla sfida tra Italia Albania: ecco i nomi di tendenza per il mercato

L’Italia è pronta ad esordire ad Euro 2024 contro l’Albania. La formazioni delle Aquile è ricca di giocatori che potrebbe interessare e non poco alle nostre squadre italiane, come per esempio Broja inseguito da Juventus e Milan.

I bianconeri però non avranno occhi solo per il centravanti del Chelsea bensì anche per Mitaj, esterno della Lokomotiv Mosca che secondo Tuttosport ha un valore tra gli 8 e i 10 milioni.