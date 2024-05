Thiago Motta, inizia il conto alla rovescia: la Juve lo aspetta

Tra oggi e domani l’incontro tra Thiago Motta e Saputo in cui gli comunicherà la decisione di lasciare il Bologna e andare alla Juve

È iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di Thiago Motta alla Juve. Come rivelato da Fabrizio Romano, nelle prossime 24/48 ore il tecnico incontrerà il presidente Saputo per comunicare la sua decisione di lasciare il Bologna.

L’allenatore ha accettato la proposta della Juve per un contratto fino al 2027 a meno di 5 milioni di euro netti l’anno. Thiago Motta è sempre più vicino ai bianconeri.