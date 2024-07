Bruno Fernandes Udinese, il saluto dell’ex: «Grazie per gli anni passati insieme» – VIDEO

Il saluto di Bruno Fernandes, ex calciatore dell’Udinese, alla sua vecchia squadra: «Vi faccio l’in bocca al lupo per la nuova stagione»

Visita a sorpresa in casa Udinese: oggi Bruno Fernandes, ex dal 2013 e 2016 dei friulani, ha visitato il centro di allenamento dei bianconeri per un saluto ai suoi ex compagni e addetti ai lavori. Di seguito le sue parole.

Grazie Bruno per la piacevole sorpresa 🤍🖤 pic.twitter.com/6nUm1skIQ1 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 26, 2024

«Sono venuto a visitare di nuovo quello che è stato parte della mia grande storia come calciatore. Voglio lasciarvi un messaggio di ringraziamento per gli anni passati a Udine, ai tifosi ma anche a tutti i friulani e vi faccio l’in bocca al lupo per la nuova stagione»