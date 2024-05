Torino, due giocatori insultano i tifosi a Superga: fan in rivolta, cosa è successo – FOTO

Particolare retroscena per il Torino, due giocatori ripresi mentre insultano i tifosi granata a Superga, protesta tra i fan

Un avvenimento che rischia di macchiare una giornata che doveva (e dovrà) rimanere solamente di festa. Ieri pomeriggio dozzine di centinaia di tifosi del Torino si sono radunati nei pressi della Basilica di Superga per omaggiare il ricordo degli Invincibili. Una fiumana di tifosi granata (e non solo) ha infatti invaso il colle che troneggia sulla urbes piemontese, dove settantacinque anni or sono – era il 4 maggio 1949 – Valentino Mazzola e i suoi persero tragicamente la vita in un incidente aereo di ritorno dalla trasferta di Lisbona.

Come di consueto, anche la prima squadra del Torino si è unita al ricordo dei caduti, raggiungendo con il pullman del club la Basilica. Sul posto, dopo la “canonica” messa, Alessandro Buongiorno attorniato dai compagni, il patron Cairo, Juric e staff, ha quindi letto ad alta voce i nomi di quei ragazzi che perirono prematuramente sul promontorio, dando così vita alla leggenda granata.

Ed è proprio al termine della commemorazione qui brevemente riassunta, che si sarebbe verificato il fattaccio. Dopo la già citata celebrazione del Grande Torino, i tesserati della società calcistica piemontese in toto hanno quindi fatto ritorno sul pullman. Il tutto circondati da due ali di tifosi (il colpo d’occhio era notevole) pronti ad inneggiare e cantare in loro onore, con tanto di bandieroni e fumogeni rigorosamente dei colori sociali del Torino.

Peccato che come si può indiscutibilmente vedere e sentire nel video pubblicato da Luca Gemello sulla propria pagina Instagram, due giocatori avrebbero rivolto parole per nulla educate proprio per quel centinaio di supporters affollati ai lati del bus. Nell’inquadratura della clip registrata dell’incolpevole portiere, si possono difatti osservare proprio i tifosi (ripresi dai seggiolini del mezzo) e qualcuno (presente sullo stesso pullman) esclamare: «Ciao Ciao pezzi di merd**» e una seconda voce aggiungere: «Questa è la stessa gente che ci ha fischiato».

Impossibile comprendere con esattezza a chi appartengano le frasi appena decantate. Quel che è certo è che sui social si è in un men che non si dica scatenato il pandemonio. Ad esser carambolato nell’occhio del ciclone è in particolar modo Lovato, che a detta di molti tifosi avrebbe egli stesso pronunciato tali affermazioni. In questi casi la prudenza rimane comunque d’obbligo, in attesa specialmente – non dubitiamo che tarderanno ad arrivare – di provvedimenti del club. Il video è stato poi puntualmente rimosso dalle piattaforme online.