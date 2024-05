Calciomercato Torino, Vanoli in arrivo? Spunta la data per la firma

Il calciomercato Torino passa dalla scelta del nuovo tecnico, Vanoli sembra candidato per sostituire Juric, ma ecco le possibili tempistiche

Il calciomercato Torino attende la fumata bianca. Da ormai dieci giorni, vale a dire da quando il patron Urbano Cairo ha confermato le voci del “divorzio” con Ivan Juric, i tifosi granata perseverano nel domandarsi un unico quesito: «Quale sarà il prossimo allenatore del Toro?». Già, perché se come osservato lo stratega di Spalato lascerà il Piemonte a fine stagione, nessuno per il momento conosce con esattezza a quale profilo il ds Vagnati affiderà la panchina sabauda per quella successiva.

Voci di corridoio e rumors – come ampiamente prevedibile – continuano a susseguirsi ininterrottamente da giorni proprio sulla vicenda. Nello shangai di nomi accostati al Torino, effettivamente ci è carambolato un po’ tutto lo star system dei tecnici della Serie A. Dall’idea Italiano, alla suggestione (difficilissima) Sarri, passando per la sobillazione Palladino e persino l’underdog Gilardino. Insomma, candidati non mancano di certo, ma è proprio nell’ultima settimana che uno di questi sembrerebbe esser tornato particolarmente in auge.

Di chi parliamo? Di Paolo Vanoli. Classe ‘72, varesino di nascita, Vanoli vanta una lunga esperienza come collaboratore tecnico. Con Antonio Conte all’Inter ha vinto uno Scudetto giusto per fare un esempio. Il Torino lo monitora sin dal gennaio del 2024, ma è a partire dal mese di aprile (vale a dire da quando Juric ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dai granata) che i contatti esplorativi con l’attuale allenatore del Venezia si sono fatti ben più intensi.

Quel che è certo, è che il cinquantunenne lombardo non disdegna l’ipotesi piemontese. Anzi, il capoluogo sabaudo costituirebbe un passo avanti notevole nella sua giovane carriera e gli permetterebbe di testare le sue idee in una piazza perlomeno “stabile” nella massima divisione italiana. D’altro lato però, lo stesso Vanoli è ora unicamente concentrato sul suo Venezia.

Gli arancioneroverdi hanno difatti conquistato il pass per il playoff di B, il chè li vedrà occupati potenzialmente per tutto il mese di maggio in toto. Solo allora (e anche a seconda dell’esito degli stessi) Vagnati potrà accelerare per l’ex Spartak Mosca. E chissà che non possa arrivare in quell’occasione la tanto anelata fumata bianca. Sarà quindi Vanoli “l’habemus papam” del calciomercato Torino? La parola spetta alle trattative, le uniche che alla fine hanno sempre ragione.