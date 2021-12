L’Hellas Verona ritrova Barak dopo le ultime tre partite saltate: Tudor può sorridere per il ritorno di ‘Toni’ che può far male all’ex Juric

L’Hellas Verona e Tudor possono sorridere per il ritorno di Barak. Il centrocampista aveva saltato le ultime tre sfide per una sindrome influenzale e ora è recuperato per la sfida contro il Torino.

Il suo ritorno è una ventata positiva per gli scaligeri e ritroverà proprio l’ex tecnico Juric, che l’anno scorso lo mise nelle condizioni di crescere e far bene. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.