Barcellona, Dembele fa infuriare ancora il club: Juventus alla finestra

L’attaccante Dembele ha fatto infuriare nuovamente il Barcellona. La Juventus resta alla finestra

Secondo quanto riferito da Sport, Ousmane Dembélé avrebbe fatto infuriare il Barcellona. Il motivo? L’attaccante ha saltato sia la conferenza stampa d’addio di Aguero sia la visita all’Espai Barça, progetto di modifiche dello Stadio Camp Nou.

Un doppio gesto che non allieta i rapporti tra il francese e il club blaugrana, vista anche la telenovela per il rinnovo di contratto in scadenza. La Juve osserva interessata.

