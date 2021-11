Barcellona, Dembele in uscita: ne approfitta un club di Premier?

Le ultime dalla Spagna su Ousmane Dembele: l’attaccante del Barcellona potrebbe trasferirsi nel campionato inglese

Ousmane Dembele lontano dal rinnovo con il Barcellona. Della situazione – scrive il Mundo Deportivo – ne potrebbe approfittare il Manchester United a gennaio, con il Barça che potrebbe accettare l’offerta dei ‘Red Devils’ per non perdere il francese a parametro zero in estate.

Sull’ex Borussia Dortmund sono segnalate in Italia Inter e soprattutto Juventus, allettate dalla possibilità di prendere il giocatore gratis senza il rinnovo con il Barcellona.